Минобороны Украины заявило, что обязательно наберет нужное число людей для пополнения ВСУ

Начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк отметил, что этого добьются с помощью мобилизации и рекрутинга добровольцев

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Киев, несмотря ни на что, наберет необходимое число людей для пополнения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью мобилизации и привлечения добровольцев. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк.

"Мы все равно доберем то количество [людей в ВСУ], которое нужно", - приводит его слова украинское издание New Voice.

Павлюк отметил, что этого добьются с помощью мобилизации и рекрутинга добровольцев. "Мы им [желающим вступить в ряды ВСУ] предлагаем добровольно, не дожидаясь мобилизации или повестки, присоединиться к ВСУ, предлагаем выбор специальностей <...>. Но это не может означать, что служить будут только те, кто хотят, и что теперь можно выбрать только небоевые специальности, несмотря на то, что в армии действительно большая потребность в различных специальностях", - подчеркнул он.

На пресс-конференции 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.