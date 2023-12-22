СБ ООН одобрил финансовую помощь для миротворческих миссий Афросоюза

В текст резолюции вошла поддерживаемая США поправка, согласно которой ООН будет покрывать только 75% ежегодных расходов на содержание миротворцев

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о финансировании организацией миротворческих миссий под эгидой Афросоюза. Об этом сообщает информационный портал ООН.

Каждая заявка государства, которое предоставляет персонал для операций, будет рассматриваться отдельно. В текст резолюции вошла поддерживаемая США поправка, согласно которой только 75% ежегодных расходов на содержание миротворцев будет покрываться ООН, оставшуюся часть берут на себя Афросоюз и страна, которая предоставляет военный контингент.

Впервые Афросоюз запросил ООН разработать механизм финансирования его миротворческих миссий из взносов международной организации в 2007 году. В 2018 году "африканская тройка" (три государства Африки в составе СБ ООН) внесла на рассмотрение Совбеза соответствующий проект резолюции, который не был вынесен на голосование.