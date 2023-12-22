Медведчук: Сербии, где Запад продавливает цветную революцию, стоит учесть опыт Украины

Бывший лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал стандартным сценарий, который запустили в действие прозападные силы в Сербии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сербии, где после выборов оппозиция начала действовать по классическому сценарию цветной революции, стоит учесть, к чему привело Украину бездумное следование на поводу у прозападных сил. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Сербам следует посмотреть на современную Украину, которая в погоне за европейской мечтой стала нищей, потеряла половину населения, территории и в конечном счете государственность", - написал Медведчук в своей авторской колонке на сайте движения.

Он подчеркнул, что сценарий, который сейчас запустили в действие прозападные силы в Сербии, является стандартным. "Сегодняшние события в Сербии - это классика цветной революции, когда нацисты выдают себя за демократов, а политические преступники заявляют, что наводят порядок", - подчеркнул он.

Политик отметил, что Запад, заявляющий о демократических ценностях, на деле интересуют не права оппозиции как таковой, а только той ее части, которая получает команды в посольстве США. Голоса всех остальных сил будут игнорироваться. Украина проходила это на собственном опыте, напомнил он. "Вопрос, зачем вступать в Евросоюз, если оттуда будут назначать руководителей страны, не считаясь с мнением народа, остается открытым. Сегодня Евросоюз идет в кильватере у НАТО, которая без всяких оснований разбомбила Югославию и "расчленила" ее. И хорошо видно, что движение в ЕС - это движение к дальнейшему "расчленению" Сербии и уничтожению сербов как нации", - написал Медведчук. При этом, полагает политик, "сербский народ может всегда получить поддержку от народа русского". "Сербы, как обычно это было в истории, одни не останутся, их поддержат", - считает Медведчук.

В Сербии, где состоялись выборы в парламент, а также в ряд муниципальных органов власти, включая Белград, сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" с 18 декабря провели несколько акций протеста. В частности, они забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть его членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о нападении на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича, которого протестующие повалили на землю.

Глава кабинета министров отдельно указывала, что оппозиция на протяжении всей кампании не только планировала проведение протестов, но и готовила переворот в Белграде. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне событий в сербской столице подчеркивала, что "на Балканах применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли".