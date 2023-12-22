Суд Пакистана освободил под залог экс-премьера Имрана Хана по делу о нарушении гостайны

Решение высшей судебной инстанции стало неожиданным, пишет Dawn

ИСЛАМАБАД, 22 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Пакистана освободил под залог экс-главу правительства Имрана Хана и бывшего министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши, находящихся под стражей по обвинению в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает газета Dawn.

"Решение высшей судебной инстанции стало неожиданным в условиях, когда Специальный суд по рассмотрению дел о нарушении Закона о гостайне проводит разбирательство в отношении Хана и Куреши в окружной тюрьме "Адиала", где им были вынесены повторные обвинения в этом преступлении", - отмечает издание.

Впервые обвинения были предъявлены Хану и Куреши в октябре на закрытом заседании специального суда. Однако в ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над бывшими премьер-министром и главой МИД на тюремной территории незаконным и ошибочным. В связи с этим состоявшееся судебное разбирательство было отменено, и специальный суд его возобновил с повторным вынесением обвинений фигурантам в ходе открытого процесса, на который допускались представители общественности и журналисты.

Признанным виновными в нарушении закона о гостайне грозит, по словам юристов, до 14 лет тюремного заключения или "даже смертная казнь". Имран Хан и Шах Мехмуд Куреши не признали себя виновными.

По данным Федерального агентства расследований (FIR), Хан и Куреши нарушили принятый в 1923 году закон о гостайне, "использовав дипломатический шифр МИД в политических целях", "раскрыв содержание секретного документа неуполномоченным лицам ради личной выгоды в ущерб интересам государственной безопасности".

Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "рекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной им в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".