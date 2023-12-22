WP: Нетаньяху просил западных лидеров надавить на Египет для переселения палестинцев

По данным газеты, премьер-министр Израиля получил отказ

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно обращался к западным лидерам с просьбой оказать давление на Египет, чтобы тот принял сотни тысяч палестинских беженцев, однако получил отказ. С таким утверждением выступила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их информации, Нетаньяху с 7 октября, когда сторонники палестинского радикального движения ХАМАС вторглись на израильскую территорию, обращался к президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также к премьер-министру Великобритании Риши Сунаку с просьбой заставить Египет принять беженцев из Газы. Однако все трое лидеров в разговоре с израильским премьером отказали ему в этом и заявили о недопустимости вытеснения жителей Газы на Синайский полуостров.

Газета отмечает, что противоречия между Израилем и его главным союзником на Западе США в последнее время возрастают. Больше всего стороны расходятся во мнении относительно будущего региона и того, кто будет управлять анклавом после окончания боевых действий. В то время как Нетаньяху в своих заявлениях в последнее время все чаще отрицает саму возможность создания независимого палестинского государства, Байден настаивает, что после уничтожения ХАМАС должно быть создано объединенное палестинское государство. Власть в нем должна будет получить Палестинская национальная администрация (ПНА), которая в настоящий момент управляет палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан.

Жесткая позиция Нетаньяху в этом вопросе, утверждает The Washington Post со ссылкой на свои источники, напрямую связана с тем, что он сталкивается с резкой критикой своей политики внутри Израиля, - а многие аналитики даже предрекают ему отставку после окончания боевых действий.