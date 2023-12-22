Шведская Saab получила заказ НАТО на $34,78 млн на ракеты RBS 70 Bolide

Эти системы поставили более чем в 19 стран мира, указано в пресс-релизе компании

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Шведская военно-промышленная компания SAAB получила от Агентства поддержки и снабжения НАТО (NSPA) заказ на поставку в 2027 году ракет ПЗРК RBS 70 Bolide. Об этом производитель сообщает в пресс-релизе.

Объем заказа - 350 млн крон ($34,78 млн). На текущий момент эти системы поставлены более чем в 19 стран мира: 1,6 тыс. самих систем и 18 тыс. ракет к ним.

"Благодаря заказу NSPA мы видим, что НАТО по-прежнему интересуют наши ракетные системы. Заказ является доказательством их веры в наши знания и систему RBS 70", - приводятся в пресс-релизе слова главы бизнес-направления SAAB Dynamics Йоргена Юханссона.

RBS 70 Bolide является противозенитной ракетой малого радиуса действия третьего поколения, предназначенной для поражения любых целей. Она обеспечивает защиту от всего спектра угроз - от самолетов и вертолетов до крылатых ракет и БПЛА. Ее радиус действия - более 9 км, а высота поражения - свыше 5 тыс. м.