В Ереване считают, что делимитацию границы с Баку можно провести после соглашения о мире

По словам спикера армянского парламента Алена Симоняна, делимитация и демаркация может занять годы

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Вопрос делимитации границ между Арменией и Азербайджаном можно решить после заключения мирного соглашения. Об этом на брифинге заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Я думаю, мы можем рассмотреть такой способ работы. Делимитация и демаркация может занять годы. После решения некоторых вопросов, после подписания мирного соглашения, после приведения обществ к миру, что-то подобное тоже может произойти (проведение делимитации - прим. ТАСС), но это мое личное мнение", - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал три основных принципа армянской стороны для подписания соглашения о мире с Азербайджаном: открытие региональных транспортных коммуникаций по принципу сохранения суверенитета стран, по территории которых они проходят, публичное признание территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), а также делимитация границ на основе последних советских карт.