Politico: сенат США и католические НПО просили Израиль не наносить удары по церквям в Газе

Израильские власти заявили, что "не могут гарантировать" безопасность находящихся там гражданских лиц

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США по просьбе католических неправительственных организации (НПО) направил Израилю письмо с указанием координат религиозных учреждений в секторе Газа и просьбой не наносить по ним удары. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документы.

Как пишет издание, после начала обострения на Ближнем Востоке Католическая служба помощи направила в Сенат письмо с координатами четырех зданий в Газе, которые служили убежищами для мирного населения. Позднее законодатели отправили эти сообщения израильским властям, которые ответили, что "не могут гарантировать" безопасность находящихся внутри этих зданий гражданских лиц, и попросили религиозные организации покинуть занимаемые ими помещения. Однако НПО указали, что это невозможно, поскольку под их опекой находятся лица с ограниченными возможностями и пожилые люди.

Politico указывает, что два из четырех перечисленных зданий впоследствии попали под удары еврейского государства. Одним из них стала Церковь латинского обряда в Газе, куда неоднократно звонил Папа Римский Франциск. В результате удара 16 декабря, как сообщил портал Vatican News, погибли две женщины, предположительно престарелая мать и дочь. По его данным, эта церковь окружена израильскими военными, которые оправдывают свои действия тем, что на ее территории находятся ракетные пусковые установки.

Ранее израильская армия нанесла удар по комплексу Святого Порфирия - старейшему христианскому приходу в Газе. Храм был основан в 452 году и реконструирован во второй половине XIX века. Сообщалось, что в результате погибли 18 человек.