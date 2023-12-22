Rheinmetall заключил контракт с Минобороны Румынии на €328 млн

Согласно заявлению главы концерна Армина Паппергера, этот заказ является первым от правительства Румынии

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall заключил контракт с Министерством обороны Румынии на полную модернизацию зенитных артиллерийских систем Oerlikon GDF-103 на €328 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

Согласно заявлению главы Rheinmetall Армина Паппергера, этот заказ является первым от правительства Румынии. "Он подчеркивает роль концерна как ведущего поставщика систем ПВО и укрепит оборонительные возможности ЕС и НАТО на восточном фланге, чему мы очень рады", - добавил он.

Заключенное соглашение стоимостью €328 млн включает в себя поставку четырех систем, запчастей, обучение и другие услуги. Две установки должны быть переданы в течение последующих лет, а еще две - в течение трех лет.