По словам Дугласа Макгрегора, из-за конфликта на Украине страну покинули более 14 млн жителей, свыше 500 тыс. украинцев погибли

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Украинская нация погибла в результате конфликта с Россией, спровоцированного США и НАТО. Об этом заявил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Украинская нация фактически мертва, она находится в состоянии комы. [Президент России Владимир] Путин сделал все возможное, чтобы избежать войны с США и НАТО, а мы сделали все, чтобы ее спровоцировать", - отметил он в социальной сети "X" (ранее Twitter).

По оценкам эксперта, из-за конфликта на Украине страну покинули свыше 14 млн жителей, более 500 тыс. украинцев погибли. Он также призвал положить конец этому противостоянию.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, а украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.