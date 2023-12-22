Премьер Словакии заявил, что "все оружие мира" не поможет Украине победить РФ

По словам Роберта Фицо, Украина не способна "ни на какое контрнаступление"

БРАТИСЛАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Условия завершения конфликта на Украине начнет диктовать РФ. Об этом в интервью газете Pravda заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Мы можем ввалить туда [на Украину] все оружие мира, все деньги, но никогда Россия не будет побеждена в военном смысле. Сейчас переход от 2023 года к 2024 году, и мы увидим, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия", - сказал он. Фицо подчеркнул, что не верит в существование военного решения ситуации на Украине.

Украина, по его словам, не может обладать ресурсами, чтобы исправить ситуацию в зоне конфликта. Она не способна "ни на какое контрнаступление".