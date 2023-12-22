Посол Белоруссии заявил о выполнении Минском и Москвой 95% мероприятий 28 союзных программ

Дмитрий Крутой рассказал, что белорусско-российские отношения в 2023 году "прошли очередные проверки на прочность"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия выполнили 95% мероприятий, предусмотренных 28 союзными программами. Об этом на открытии проходящего в Координационном центре правительства РФ заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) сообщил сопредседатель группы, белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

"Важным событием прошедшего [в конце ноября] союзного Совмина стало признание успешности реализации 28 союзных программ и фактически 95% выполненных мероприятий", - сказал он.

Крутой подчеркнул, что белорусско-российские отношения в 2023 году "прошли очередные проверки на прочность, санкционные испытания и подтвердили статус действительно стратегического партнерства". "Благодаря регулярным встречам и работе наших экспертов мы нашли взаимоприемлемые развязки по целому ряду непростых вопросов", - отметил дипломат.

"У нас в этом году, если ничего за последние две недели не случится, да и не должно случиться, у нас будет опять исторический объем товарооборота. Подтверждаю цифру, которую назвал [сопредседатель группы высокого уровня, вице-премьер РФ] Алексей Логвинович [Оверчук]. Плюс девять пунктов - это товары, плюс еще 6% добавят наши услуги и строительные, и транспортные, и IT-услуги", - сказал посол, указав на то, что объем торговли "именно в сфере услуг" по итогам 2023 года превысит $5,5 млрд в эквиваленте.

Крутой поблагодарил команду Постоянного комитета Союзного государства за организацию заседания. Госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что группа высокого уровня "показала свою эффективность, показала готовность и умение выходить на решение вопросов, которые ставят стороны, министерства и ведомства". "Абсолютное большинство вопросов, которые рассматриваются, имеют поручения правительств Белоруссии и России, имеют выход на результат. Так что, если мы возвращаемся к ним вновь, то уже, как правило, с докладом о продвижении или уже полном решении вопроса", - сказал госсекретарь.

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства реализуют 28 интеграционных отраслевых программ, одобренных в ноябре 2021 года президентами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Программы направлены на унификацию законодательств в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства.