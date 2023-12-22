Байден подпишет указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для ОПК РФ

Как подчеркнул американский чиновник, указ нацелен на то, чтобы "разорвать цепочки поставок" для оборонных нужд России

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 22 декабря подпишет указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ. Об этом заявили представители администрации США высокого ранга в четверг на телефонном спецбрифинге, который был посвящен указу.

По словам американского чиновника, "президент Байден завтра (в пятницу - прим. ТАСС) намерен подписать новый исполнительный указ, который расширит полномочия по введению санкций против России с прицелом на стороны, оказывающие финансовое содействие" ОПК РФ. "Этот исполнительный указ является важным шагом по дальнейшему затруднению материальной поддержки российской военно-промышленной базы и по противодействию попыткам России наращивать свой военный потенциал", - уточнили на брифинге. По словам представителя администрации, США намерены действовать на этом направлении "в координации с партнерами и союзниками".

Как подчеркнул чиновник, указ нацелен на то, чтобы "разорвать цепочки поставок" для оборонных нужд России, он вступит в силу сразу после подписания. "Исполнительный указ дает нам возможность действовать точечно, принимая меры против финансовых институтов, осуществляющих транзакции, которые содействуют российскому военно-промышленному комплексу", - пояснил сотрудник администрации. "Это будет первый раз, когда мы получаем инструмент <...>, позволяющий нам во время данного конфликта применять вторичные санкций против финансовых учреждений для сдерживания действий, расширяющих возможности России по производству вооружений, применяемых по ее выбору на Украине", - пояснил он.

Представитель администрации отметил, что в течение последних двух лет власти США проводили консультации с различными финансовыми учреждениями "о важности того, чтобы они не оказывали материальную поддержку российской экономике". "И в свете подписания президентом исполнительного указа у нас появится инструмент, который позволит призывать их к ответу", - добавил он. Чиновник дал понять, что речь идет, в частности, о банках в других странах.

Указ коснется российской продукции, подвергшейся тем или иным изменениям за пределами территории РФ, запрет затронет, в частности, алмазы, сообщила представитель администрации США высокого ранга. "Указ также предоставит соответствующим ведомствам возможность принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами. Это касается [запретов] в отношении алмазов", - отметила чиновник. Она добавила, что ограничения против российских алмазов намерен ввести и ЕС.

Как пояснила представитель американской исполнительной власти, указ "гарантирует, что если Россия направит алмазы в другую страну для обработки, то они не смогут попасть в Соединенные Штаты". На брифинге сообщили, что указ вступает в силу сразу же после подписания.

В прошлом году Байден запретил импорт в страну российских непромышленных алмазов.

Меры против обхода санкций

По версии администрации США, российская сторона использует небольшие компании для обхода западных санкций. "Но в конечном счете уязвимой точкой для этих компаний и с точки зрения возможностей России пытаться и далее обходить наши санкции является финансовая система. Поскольку в итоге им нужно осуществлять финансовые транзакции, чтобы перемещать что-либо в Россию из другой юрисдикции", - отметил чиновник.

"Этот инструмент [указ] дает нам возможность действовать против данных [финансовых] учреждений и ставить их перед жестким выбором: если вы продолжаете осуществлять поставки таких товаров в Россию, то должны быть уверены, что они не поступают российскому военно-промышленному комплексу, либо вы должны прекратить [поставки]", - уточнил представитель администрации. "Если вы не выберете один из этих двух вариантов, то на вас будет распространяться санкционный режим. И впервые у нас будет санкционный режим, предусматривающий вторичные санкции", - добавил он.

"Если честно, мы надеемся, что в юрисдикциях и финансовых институтах предпримут шаги по прекращению таких действий задолго до того, как мы применим этот инструмент", - отметил чиновник. Как он полагает, "почти любой банк в мире, оказавшись перед выбором между продолжением продажи скромных объемов товаров для российского военно-промышленного комплекса и доступом к финансовой системе США, выберет доступ к финансовой системе США". "В принципе, люди не захотят идти на такой риск. Мы дадим сигнал, что либо им нужно проводить надлежащие проверки, либо они рискуют потерять доступ к нашей системе", - добавил чиновник.