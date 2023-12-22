США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины

Газета The New York Times ранее сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. США преследуют "стратегическую цель" привлечения замороженных российских активов к восстановлению Украины. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга в четверг на телефонном спецбрифинге, который был посвящен указу по ужесточению санкций против РФ.

По словам чиновника, администрация США "публично заявляла, что поддерживает контакты с партнерами по Группе семи относительно того, каким наилучшим и наиболее уместным способом добиться того, чтобы Россия не выбирала, будет ли она возмещать Украине причиненный ущерб и когда это произойдет". "На данный момент нам нечего объявить касательно изменений в позиции США по использованию [замороженных российских] активов, но мы публично заявляли о том, что эти дискуссии продолжаются в контексте стратегических целей", - добавил он.

"Подчеркну, что мы открыто заявляем о том, что поддерживаем активные контакты с партнерами и союзниками по этим вопросам. У нас есть стратегическая цель добиться того, чтобы у России не было выбора относительно компенсации ущерба Украине и сроков этого", - заявил представитель администрации США.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских и европейских чиновников, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. По данным издания, это происходит на фоне того, что Сенат Конгресса США не может одобрить новый пакет помощи Киеву, а средства заканчиваются. Как отмечает издание, Белый дом "тихо сигнализирует" о своей поддержке использования замороженных российских средств.

Газета Financial Times ранее сообщала, что Еврокомиссия намерена собрать порядка €15 млрд на период до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые могут быть направлены на поддержку Киева, но эти планы будут зависеть от уровня банковских ставок в странах ЕС.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посягательства на право собственности - частной, государственной или корпоративной - абсолютно недопустимы. В этой связи он заявил, что Россия будет по мере возможности защищать свои интересы.