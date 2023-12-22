МВД Польши заявило, что страна не будет принимать нелегалов по новому пакту ЕС о миграции

Министр внутренних дел государства Марцин Кервиньский уточнил, что Польша будет пытаться использовать размещение беженцев из Украины для того, чтобы не принимать новый поток нелегалов из других государств сообщества

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Польша всеми возможными способами будет противиться приему нелегальных мигрантов в рамках нового миграционного пакта Евросоюза. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский в эфире радиостанции Radio Zet.

"Мы не согласимся на принудительное перемещение [нелегальных мигрантов из других стран ЕС в Польшу]. <…> Будем использовать все возможные механизмы для того, чтобы освободить Польшу от этого", - сказал он. Кервиньский уточнил, что Польша, в случае вступления документа в силу в нынешнем виде, будет пытаться использовать размещение беженцев из Украины в стране для того, чтобы не принимать новый поток нелегалов из других государств сообщества.

По данным испанского председательства в Совете ЕС, Евросоюз в среду достиг политического соглашения по пакту о миграции и предоставлении убежища. Как отметила газета El Mundo, инициатива еще должна получить официальное одобрение Европарламента и членов сообщества. Ожидается, что новые правила положат конец многолетним переговорам по усилению солидарности между членами ЕС, которые в силу географического положения принимают разное число мигрантов.