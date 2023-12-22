Польша планирует укрепить заграждение на границе с Белоруссией

По словам главы МВД Польши Марцина Кервиньского, в связи с высокой стоимостью стены будет проведен аудит расходов на ее строительство

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Польские власти намерены укрепить заграждение на границе с Белоруссией, сооруженное там в 2022 году для защиты от нелегальной миграции. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский в эфире радиостанции Radio Zet.

"Заграждение [на границе с Белоруссией] не выполняет свою задачу. Оно не обеспечило полную безопасность нашей границы. Его [заграждение] будут совершенствовать для того, чтобы оно стало более эффективным", - сказал он.

Министр также заявил о планах по усилению подразделения погранслужбы, отвечающего за участок границы с Белоруссией. По его словам, в связи с высокой стоимостью стены будет проведен аудит расходов на ее строительство.

Польские власти в прошлом году построили на границе с Белоруссией стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Стоимость строительства составила $278 млн. 15 октября этого года жители Польши на референдуме проголосовали против сноса стены.