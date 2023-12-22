Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС против России

Как пояснили в Федеральном совете, речь в настоящее время идет о расширении санкционного списка в отношении физлиц, предприятий и организаций

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к санкциям против России, содержащимся в 12-м пакете, одобренном ранее Евросоюзом. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет, пояснив, что речь идет на данный момент о расширении санкционного списка в отношении физических лиц, предприятий и организаций, а вопрос о других санкциях будет рассмотрен в ближайшее время.

Правительство отметило, что федеральный департамент (министерство) экономики "расширил список санкций в отношении России". Федеральный совет напомнил, что 18 декабря Евросоюз "принял новые меры в отношении России в рамках 12-го пакета санкций". В связи с этим швейцарское министерство экономики 21 декабря "в рамках своей компетенции расширило режим санкций Швейцарии на 61 физическое лицо и 86 предприятий и организаций", говорится в сообщении.

В Берне отметили, что "12-й пакет санкций, принятый Евросоюзом 18 декабря 2023 года, предусматривает ряд дополнительных мер, в том числе постепенное введение запрета на импорт алмазов" из России. Со времени начала РФ специальной военной операции на Украине, "импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию резко сократился". "Кроме того, из России в Швейцарию больше не осуществляется прямой импорт природных или синтетических алмазов", подчеркнул Федеральный совет. Глава министерства экономики Ги Пармелен проинформировал правительство о "мерах, принятых в рамках 12-го пакета санкций", и "Федеральный совет быстро рассмотрит возможное принятие новых санкций".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.