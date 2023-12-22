На Украине сняли с должности старосту села, мешавшего снести памятник советскому солдату

Как сообщило издание Zaxid.Net, Сокальский горсовет принял это решение 21 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Староста села Смыков во Львовской области на западе Украины Виталий Левицкий был снят с должности по решению местных властей после того, как на прошлой неделе не позволил снести памятник советскому солдату. Об этом сообщило украинское издание Zaxid.Net.

Ранее советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик сообщил, что в Смыкове в Сокальской городской общине староста взобрался на монумент советскому солдату и не дал его снести. Издание "Страна" опубликовало слова Левицкого, который акцентировал внимание на том, что техника, прибывшая для демонтажа памятника, занимается уничтожением памяти поколений.

Отмечается, что Сокальский горсовет принял решение снять с должности старосту в четверг, при этом депутаты учитывали не только его недавний поступок, но и то, что его ранее осудили на два года условно за кражу инструментов и мотоцикла. Издание также сообщило со ссылкой на депутата Львовского областного совета Захара Мыляныка, что уже на следующий день после снятия Левицкого с должности памятник советскому солдату в Смыкове был демонтирован.

Несмотря на проводимую политику декоммунизации на Украине, а в особенности в западной ее части, находятся люди, защищающие память о советских воинах. Так, в среду Telegram-канал "Деколонизация. Украина" сообщил, что Синевирский сельский совет Хустского района Закарпатской области отказался демонтировать памятник советским солдатам.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.