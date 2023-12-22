Спикер парламента Армении назвал неприемлемой ситуацию с задержанием россиянина в Гюмри

Ален Симонян заявил, что МИД республики должен отреагировать соответствующим образом

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что считает неприемлемой ситуацию с гражданином России Дмитрием Сетраковым, которого, по сообщениям СМИ, задержали в Гюмри российские военные.

"Я считаю это недопустимым и неприемлемым. Я думаю, что наш МИД должен отреагировать соответствующим образом", - заявил Симонян на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

О задержании Сетракова на территории Армении якобы российской военной полицией сообщили ранее несколько армянских и русскоязычных СМИ и Telegram-каналов. Утверждалось, что он якобы скрывался там после того, как самовольно покинул военную часть.

В генпрокуратуре Армении ТАСС заявили, что проверяют информацию о задержании россиянина, проживавшего в Гюмри. Как сообщила представитель ведомства Аревик Хачатрян, получено "заявление о преступлении", оно рассматривается. Российская сторона никак не комментировала эту информацию.