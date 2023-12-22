МИД Индии подтвердил, что президент Франции будет главным гостем Дня Республики в январе

Эмманюэль Макрон будет присутствовать на военном параде в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. МИД Индии подтвердил появившиеся ранее сообщения индийских СМИ, что президент Франции Эмманюэль Макрон приглашен как главный гость на празднование Дня Республики 26 января 2024 года и будет присутствовать на военном параде, который пройдет в Нью-Дели.

"По приглашению премьер-министра господина Нарендры Моди Его превосходительство господин Эмманюэль Макрон, президент Франции, посетит Индию в качестве главного гостя на праздновании 75-го Дня Республики", - говорится в сообщении МИД южноазиатской страны, которое опубликовано на сайте ведомства.

"В этом году мы отмечаем 25-летие стратегического партнерства Индии и Франции. Премьер-министр [Индии] был почетным гостем на параде в честь Дня взятия Бастилии, состоявшемся 14 июля 2023 года в Париже. Президент [Франции] Макрон посетил Индию в ходе саммита "Группы двадцати" 8-9 сентября 2023 года", - указывается в тексте.

Ранее в сентябре Индия пригласила президента США Джо Байдена стать гостем этого национального праздника. Однако 12 декабря в Нью-Дели стало известно, что глава Белого дома отменил визит. Ожидалось, что Байден примет участие в саммите стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, Японию и США), который был запланирован на 27 января 2024 года. Но саммит был перенесен на более поздний срок, что, как полагают индийские источники, послужило причиной отмены визита американского президента.

26 января 1950 года вступила в силу Конституция получившей независимость Индии, провозгласившая страну республикой, с тех пор каждый год отмечается День республики, и в Нью-Дели проходит военный парад. Традиционно Нью-Дели приглашает на парад высоких иностранных гостей. В текущем году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был почетным гостем мероприятий в честь Дня республики - это было первое появление на параде в Нью-Дели высокого иностранного гостя за последние три года. Почетным гостем на параде в 2019 году был президент ЮАР Сирил Рамапоса, а в 2020 году - президент Бразилии Жаир Болсонару. После этого два года мероприятия проходили без почетных гостей - из-за пандемии коронавируса.