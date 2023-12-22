Парламент Молдавии утвердил структуру и программу нового Центра по борьбе с дезинформацией

Она будет "противодействовать попыткам подорвать доверие к европейскому пути", отметили в пресс-службе законодательного органа

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил программу и структуру Центра стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией, чья деятельность будет направлена против России. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Концепция стратегической коммуникации и противодействия дезинформации, манипулированию и иностранному вмешательству на 2024-2028 годы была одобрена парламентом. <…> Также на сегодняшнем заседании была одобрена структура Центра со штатом до 20 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, новая структура будет "противодействовать попыткам подорвать доверие к европейскому пути", "поставить под вопрос сотрудничество с НАТО". Новую структуру возглавит экс-министр МВД Анна Ревенко. Документ подвергли жесткой критике депутаты от Блока коммунистов и социалистов, которые заявили, что созданный по инициативе президента Молдавии Майи Санду центр продолжит закрывать оппозиционные СМИ и будет преследовать инакомыслящих, не разделяющих позицию властей.

В августе Санду предложила учредить Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием "Патриот". По ее словам, работа этой структуры будет направлена на борьбу с Россией, которую власти республики обвинили в информационных атаках, а также с "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал инициативу Санду о создании центра прямой аналогией "министерства правды" из романа-антиутопии "1984" Джорджа Оруэлла.