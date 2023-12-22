Правительство Нидерландов подготовит 18 истребителей F-16 для передачи Украине

ГААГА, 22 декабря. /ТАСС/. Нидерланды решили подготовить 18 истребителей F-16 для последующей передачи Украине. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Проинформировал президента Зеленского о решении нашего правительства, - написал он. - Поставка F-16 является одним из важнейших элементов наших договоренностей о военной поддержке Украины". "Помимо разрешения на экспорт перед поставкой должен быть соблюден ряд других условий, включая требования к персоналу и инфраструктуре", - добавил Рютте.