Правящая партия Грузии утвердит обновленный состав политсовета 30 декабря

Из него исключат экс-спикера парламента Кахабера Кучава и бывшую главу Минздрава Екатерину Тикарадзе, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 30 декабря проведет очередной съезд и утвердит новый состав политического совета, из которого будут исключены экс-спикер парламента Кахабер Кучава и бывшая глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Об этом заявил на брифинге председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе после заседания политсовета.

"По решению политсовета 30 декабря состоится съезд партии с участием 350 делегатов. На съезде в рабочем режиме будут рассмотрены общеполитические вопросы и вопросы, связанные с подготовкой к [парламентским] выборам 2024 года. Кроме того, на съезде будет обновлен состав политсовета партии", - сказал Кобахидзе.

Сегодня членами политсовета являются 18 человек, включая самого Кобахидзе. По словам председателя партии, после съезда число членов политического совета будет сокращено до 15.

В члены политсовета вновь номинированы премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, первый вице-спикер Георгий Вольский, вице-спикеры Арчил Талаквадзе и Ираклий Чиковани, вице-премьер, министр культуры и спорта Тея Цулукиани, замминистра экономики Мариам Квривишвили, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури.

В обновленный политсовет войдут также депутат Дмитрий Самхарадзе, глава парламентского комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и лидер правящей фракции в парламенте Мамука Мдинарадзе. В состав политсовета, согласно уставу партии, войдет и сам Кобахидзе, который возглавит этот орган.