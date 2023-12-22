В Конгресс США внесли проект резолюции с осуждением кампании против палестинцев

Документ отражает раскол среди законодателей от Демократической партии, подчеркнул телеканал Fox News

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Группа законодателей от Демократической партии внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США проект резолюции с осуждением исламофобии, антисемитизма и дискриминации палестинцев. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В США "придерживаются нулевой терпимости в отношении преступлений на почве ненависти, исламофобии, антисемитизма, антипалестинской и антиарабской дискриминации", говорится в документе.

Автор проекта резолюции Делиа Рамирес заявила, что конгрессмены выдвигают его в память о шестилетнем американце палестинского происхождения. Он погиб в городке Плейнфилд (штат Иллинойс) от рук одного из соседей, ослепленного кампанией ненависти, которая направлена против палестинцев в условиях арабо-израильского конфликта вокруг сектора Газа.

Проект резолюции отражает раскол среди законодателей от Демократической партии, когда "левые консерваторы называют Израиль агрессором и призывают его прекратить кампанию возмездия в Газе, а представляющие преобладающую точку зрения либералы подчеркивают, что Израиль является критически важным союзником, которого следует поддерживать", отмечает Fox News.