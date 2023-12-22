Главы МИД Турции и РФ обсудили урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Хакан Фидан указал на важность скорейшего заключения мирного договора

СТАМБУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на дипломатические источники.

"Министр Фидан указал на важность скорейшего заключения мирного договора", - приводит телеканал слова представителя МИД.

Россия ранее предложила организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщал, что Россия направила приглашения всем лидерам стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге 25-26 декабря. При этом он воздержался от прогнозов по перспективам возможной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ для обсуждения подписания мирного договора между Баку и Ереваном.