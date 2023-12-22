"Хезболлах" нанесла удары по израильским поселениям на границе с Ливаном

Операция была проведена "в поддержку палестинских сил сопротивления, противостоящих израильским оккупантам в секторе Газа"

БЕЙРУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подвергли артиллерийско-минометному обстрелу поселения Менара, Мисгав-Ам, Шомера и Эвен Менахем на севере Израиля.

Как сообщается в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы формирования, операция была проведена "в поддержку палестинских сил сопротивления, противостоящих израильским оккупантам в секторе Газа". В результате прямых попаданий противник понес потери.

Ранее отряды "Хезболлах" выпустили свыше 20 ракет в сторону израильской территории, их падение было зафиксировано у израильских постов между поселениями Зарит и Штула в Верхней Галилее. Сведений о последствиях ударов и пострадавших не поступало.

В пограничной местности возле поселения Метулла произошла перестрелка с израильскими войсками, в ходе которой получили ранения четверо солдат. "Хезболлах" объявила о двух погибших бойцах в своих рядах в результате рейда израильских ВВС на поселок Раб-Талятин.

Агентство Al Wataniya передало, что военная эскалация на ливано-израильской границе привела в последние дни к росту числа перемещенных лиц из южных районов. По его данным, общая численность беженцев возросла до 72 тыс. человек. Примерно треть из них размещена в школах Тира и Набатии.