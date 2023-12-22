Макрон подтвердил свой январский визит в Индию

Президент Франции отметил, что вместе с индийским народом отпразднует День Республики

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что отправится с визитом в Индию в конце января. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Спасибо за приглашение, мой дорогой друг [премьер-министр Индии] Нарендра Моди. Индия, на ваш День Республики я буду здесь, чтобы отпраздновать вместе с вами!" - написал он.

Ранее МИД Индии сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон приглашен как главный гость на празднование Дня Республики 26 января 2024 года и будет присутствовать на военном параде, который пройдет в Нью-Дели. Приглашение в таком статусе стало ответом на визит премьер-министра Индии на Национальный праздник во Францию 14 июля 2023 года, где он также был назван почетным гостем на ежегодном военном параде в Париже.

Макрон последний раз посещал Индию в ходе саммита "Группы двадцати" 8-9 сентября 2023 года, напомнили во внешнеполитическом ведомстве. Также он посещал страну с визитом в 2018 году.