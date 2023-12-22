Президент Киргизии подписал закон об изменении рисунка на государственном флаге

Согласно новому варианту, композиция будет состоять из верхней части юрты с прямыми лучами солнца

БИШКЕК 22 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении рисунка на государственном флаге, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон <...> "О внесении изменений в закон Кыргызской Республики "О государственных символах Кыргызской Республики", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы президента.

По информации пресс-службы, все виды официальных документов с изображением государственного флага будут действовать до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением флага действуют "до принятия соответствующим органом решения об их замене".

Прежний флаг Киргизии представлял собой прямоугольное полотнище красного цвета, на котором изображена в центре верхняя часть юрты, от которой в разные стороны отходят 40 волнообразных солнечных лучей желтого цвета. В новом варианте флага эти лучи прямой формы. Прежний вариант национального флага Киргизии был принят депутатами парламента республики в марте 1992 года, и с тех пор его дизайн не менялся.

С инициативой изменения рисунка государственного флага осенью текущего года выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. В середине декабря Жапаров заверил, что именно он предложил спикеру изменить флаг. 20 декабря депутаты парламента Киргизии поддержали предложение о частичном изменении рисунка флага республики. За изменение рисунка государственного флага во втором и третьем чтении проголосовали 59 депутатов, против - 5.