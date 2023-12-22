В Эстонии заявили, что не будут высылать военнообязанных граждан Украины

По данным портала Postimees, у Украины нет законных оснований запрашивать такую выдачу граждан

ВИЛЬНЮС, 22 декабря. /ТАСС/. Эстония не намерена высылать на родину военнообязанных граждан Украины. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД страны Янека Мяги.

"Мы обсуждали этот вопрос с послом Украины, и Украина нас об этом (о высылке военнообязанных - прим. ТАСС) не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - приводит портал его слова.

Postimees отмечает, что 21 декабря мировые СМИ растиражировали цитату из интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, где он якобы заявил, что Украина будет добиваться возвращения украинцев в возрасте от 25 до 60 лет из ФРГ и других стран. Указывается, что уже вечером эта информация была опровергнута пресс-службой Минобороны Украины.

В феврале Postimees опубликовала опрос, согласно которому свыше 60% жителей Эстонии высказались против предоставления временной защиты военнообязанным украинцам, которые прибыли в балтийскую республику как беженцы.