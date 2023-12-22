Египет и Франция выступили за устойчивое решение палестинской проблемы

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси указал на необходимость прекращения военных действий в Газе для защиты мирного населения и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Каир и Париж выступают за совместные действия на международном уровне с целью достижения устойчивого решения палестинской проблемы путем создания двух государств. За такой подход высказались в ходе состоявшегося телефонного разговора президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Франции Эмманюэль Макрон.

"Два президента согласились с необходимостью работать на международном уровне для продвижения усилий по урегулированию палестинского вопроса справедливым и устойчивым образом путем реализации решения о создании двух государств", - говорится в специальном заявлении официального представителя египетского лидера Ахмеда Фахми, опубликованного по итогам разговора глав двух государств.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в регионе, главным образом обстановку в секторе Газа. Как сказано в заявлении, "ас-Сиси указал на "необходимость прекращения военных действий в Газе для защиты мирного населения и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи в объеме, необходимом для обеспечения потребностей жителей палестинского сектора". Отмечается, что президенты двух стран договорились "активизировать соответствующие усилия для укрепление региональной стабильности".

Макрон также поздравил ас-Сиси с избранием президентом Египта на очередной шестилетний срок и выразил надежду на "дальнейшее укрепление двусторонних отношений во всех областях".