В Житомирской области в рамках декоммунизации переименовали почти 40 топонимов

В Бердичеве улица и два переулка Герцена переименовали в улицу и переулки Оноре де Бальзака, улица генерала Горбатова стала улицей Залужной, улица Толстого - улицей Константина Острожского, а улица Молодогвардейская - улицей Замковой

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Бердичева Житомирской области в центре Украины переименовали 39 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

В частности, улица и два переулка Герцена были переименованы в улицу и переулки Оноре де Бальзака, улица генерала Горбатова стала улицей Залужной, улица Толстого - улицей Константина Острожского, а улица Молодогвардейская - улицей Замковой.

Помимо этого, улица Богунская получила имя Семена Петлюры - идеолога украинского национализма и руководителя Украинской народной республики эпохи Гражданской войны, во время правления которого происходили многочисленные еврейские погромы, в том числе в самом Бердичеве.

Петлюра принимал деятельное участие в событиях на Украине в 1917-1921 годах. С целью сохранения под своей властью независимой республики поочередно вступал в сговор с Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией, с представителями Белого движения и даже с большевиками, пока Украина не была окончательно освобождена Красной армией. Участвовал в массовых еврейских погромах и жестоко расправлялся со всеми несогласными. После поражения бежал за границу. В мае 1926 года был убит в Париже Шоломом Шварцбардом, которого французский суд оправдал, приняв во внимание мотивы - месть за родных и других евреев, погибших во время погромов.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.