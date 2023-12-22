Парламент Турции накануне Нового года может возобновить рассмотрение заявки Швеции в НАТО

Этот вопрос обсудят на заседании комиссии по международным делам 26 декабря

СТАМБУЛ, 22 декабря. /ТАСС/. Комиссия по международным делам парламента Турции на следующей неделе может возобновить обсуждение ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО. Это следует из повестки заседания комиссии, которое намечено на 26 декабря.

В сообщении комиссии отмечается, что на этом заседании планируется рассмотреть 10 предложений, касающихся утверждения международных актов. В их числе ратификационный протокол по Швеции.

Процесс ратификации в турецком меджлисе заявки на вступление Швеции в НАТО был начат в октябре. Изначально протокол поступил в комиссию по международным делам, после принятия в которой он будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что увязывает вопрос одобрения заявки Швеции с принятием Конгрессом США решения о продаже Анкаре истребителей F-16. Турецкий лидер сообщил на этой неделе журналистам, что президент США Джо Байден заверил его в телефонном разговоре 14 декабря, что позитивно относится к продаже F-16.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. В начале ноября сообщалось, что переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены, в Анкаре рассчитывают на положительное решение вопроса.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс не ратифицировали только Венгрия и Турция. Для одобрения заявки королевства в НАТО Турция требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму, в частности в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, которая объявлена в Анкаре террористической организацией.