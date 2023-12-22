Законопроект о мобилизации проживающих за рубежом украинцев могут внести в Раду в январе

Депутат украинского парламента Вадим Ивченко сообщил, что над инициативой работает не только профильный комитет Рады, но также Минобороны и представители генштаба

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Законопроект о мобилизации, предусматривающий в том числе ответственность для скрывающихся от призыва за рубежом украинцев, могут внести в Верховную раду в январе. Об этом сообщил депутат украинского парламента, член профильного комитета Вадим Ивченко.

"Я думаю, что это будет январь месяц. В январе, буквально в первые дни, когда будет заседать парламент, этот законопроект будет как проект представлен в парламенте", - сказал депутат в интервью радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом). По его словам, над документом работает не только профильный комитет Рады, но также Минобороны и представители генштаба.

Ивченко пояснил, что законодатели планируют включить в новый законопроект норму о том, что все мужчины, проживающие как в стране, так и за рубежом, должны будут получить карточку военного учета и пройти идентификацию, в противном случае "их будут ждать последствия". По его словам, одним из таких последствий станет отказ в предоставлении консульских услуг - оформлении доверенностей, замене истекшего паспорта. Он отметил, что банки также при обслуживании будут запрашивать военную идентификацию, если таковой не будет, окажутся заблокированными банковские карты.

"Украинцы за границей должны проходить те же процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. И если ты пройдешь, и ты будешь в перечне подлежащих мобилизации, ты, конечно, получаешь повестку. Это обычный процесс. А дальше это уже твой выбор. Либо ты возвращаешься назад, либо ты остаешься там, и это уже будет нарушение закона", - пояснил он дальнейшую процедуру.

В последнее время в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждается подготовка законопроекта о новых правилах мобилизации. Документ находится в стадии разработки и еще не поступал на регистрацию в парламент. Вокруг предлагаемых в нем инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылками на свои источники, а также депутаты Рады, уже возникло множество дискуссий. В частности, известно, что планируется сократить перечень лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточить правила воинского учета и снизить до 25 лет возраст подлежащих мобилизации.

Дискуссия о мобилизации живущих за границей

Накануне в интервью газете Bild министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Киев намеревается в 2024 году привлечь к военной службе украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали за рубеж. Это заявление вызвало много откликов, и к вечеру начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что издание якобы неверно трактовало слова министра и "сместило акцент".

Однако в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что поддерживает эту идею, и предположил, что скрывающихся за границей военнообязанных можно было бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Он назвал это "комплексом инструментов", которые позволят находящимся за границей украинцам "принять соответствующие решения". При этом Подоляк признал, что для этого необходимо проведение "огромного количества переговоров" на уровне МИД и Минобороны с властями других стран.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресеченных попытках незаконного выезда из страны военнообязанных. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что военные предлагают мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.