ВСУ несут потери, Киев хочет их восполнить за рубежом. События вокруг Украины

Российские войска за прошедшую неделю успешно отразили десятки атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли противнику ощутимый урон в живой силе и технике, сообщили в Минобороны РФ. Потери ВСУ составили около 4,7 тыс. военнослужащих.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею призыва в армию тех украинцев, которые уехали за рубеж. По его словам, людей, скрывающихся от мобилизации за границей, стоило бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшую неделю отразили более 120 атак штурмовых групп ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском и южнодонецком направлениях, а также пресекли на херсонском направлении все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. Общие потери ВСУ составили около 4,7 тыс. военнослужащих.

В период с 16 по 22 декабря нанесено 39 высокоточных ударов по объектам и инфраструктуре ВСУ, в частности по аэродромам, базам горючего, складам, центрам подготовки и применения беспилотников, пунктам управления и местам размещения иностранных наемников. В результате ударов и в ходе боевых действий уничтожено около 80 единиц бронетехники, включая 12 танков, из них 2 немецких Leopard, и более 100 орудий полевой артиллерии, в том числе производства стран НАТО. Российские средства ПВО сбили четыре украинских самолета (Су-25, Су-27 и 2 МиГ-29) и три вертолета (Ми-8 и 2 Ми-24).

Атаки дронов

Российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на протяжении суток пресекли несколько попыток киевского режима совершить при помощи беспилотников террористические атаки по объектам на территории РФ. Как сообщили в Минобороны, по одному беспилотному аппарату сбили в Белгородской и Московской областях, в Брянской области уничтожили шесть беспилотников, в Калужской - четыре БПЛА.

По информации властей регионов, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Донецке, по сообщению местных властей, шесть мирных жителей пострадали в течение дня в результате сброса боеприпасов с беспилотников.

Российские активы

США преследуют "стратегическую цель" использования замороженных российских активов для нужд восстановления Украины, заявил представитель американской администрации высокого ранга. По его словам, Вашингтон поддерживает по этому вопросу "активные контакты с партнерами и союзниками".

Москва не приемлет темы незаконного изъятия российских активов, которая чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те, кто это пытается инициировать, и те, кто будет это реализовывать, должны понимать, что Российская Федерация никогда не оставит в покое тех, кто это сделал", - подчеркнул он. "Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать", - заявил представитель Кремля.

Новые санкции

Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса РФ. Как уточнила пресс-служба Белого дома, речь идет, в частности, о противодействии использованию РФ "международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения из третьих стран".

Министерство финансов США ввело запрет на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.

Швейцария частично присоединилась к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Как уточнили в Федеральном совете(правительстве) Швейцарии, речь идет на данный момент о расширении санкционного списка в отношении физических лиц, предприятий и организаций. Что касается запрета на импорт российских алмазов и других ограничений, то вопрос о них будет рассмотрен в ближайшее время.

Польское эмбарго

Польша на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза, заявил глава польского Минсельхоза Чеслав Секерский агентству PAP. Такая позиция, по словам министра, объясняется тем, что поток зерновых из Украины после отмены эмбарго может нарушить баланс на польском рынке сельхозпродукции.

Секерский добавил, что разногласия по поводу поставок зерновых будут обсуждаться в ходе поездки нового главы МИД Польши Радослава Сикорского, который прибыл в Киев с первым зарубежным визитом.

Проблемы мобилизации

Украинские власти, несмотря на имеющиеся сложности, "все равно доберут" необходимое число людей для пополнения ВСУ, заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк. По его словам, добиваться своей цели власти будут как с помощью мобилизации, так и за счет привлечения добровольцев.

Украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей, стоило бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся, заявил советник главы офиса президента Украины. Подоляк назвал "верной идеей" предложение призывать в армию тех, кто уехал за границу, однако признал, что для практического решения вопроса потребуется "огромное количество переговоров" и консультаций.

Проблемы Киева в вопросе мобилизации не будут иметь практических последствий для украинцев, находящихся в Германии, пообещал министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман. "Не случится так, что мы теперь будем принуждать людей вопреки их воле к исполнению воинской обязанности или к военной службе", - сказал он в интервью агентству DPA.

Эстония не намерена высылать на родину военнообязанных граждан Украины, сообщила газета Postimees со ссылкой на начальника департамента пограничной и миграционной политики МВД Янека Мяги. "У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", - сказал он.