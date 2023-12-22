На Украине намерены ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет

Депутат Верховной рады Вадим Ивченко не уточнил, будет ли эта подготовка проводиться при учебных заведениях, но рассказал, что по ее результатам граждане будут способны и копать окопы, и разбираться в оружии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские власти хотят ввести обязательную военную подготовку для подростков с 17 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

"С 17 до 20 лет будет вводиться обязательное такое обучение. Если кто-то моего возраста помнит, это была такая допризывная подготовка. То есть, ты должен пройти определенные курсы стрельбы, определенные курсы физической подготовки, определенные курсы определенной теории и так далее", - сказал он в интервью радиостанции "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

Ивченко не уточнил, будет ли эта подготовка проводиться при учебных заведениях, но рассказал, что по ее результатам граждане будут способны и копать окопы, и разбираться в оружии. "Я не хочу сейчас разглашать, где это будет, как это будет. Это будет полностью, скажем так, в зоне ответственности министерства обороны. И не факт, что это будет при учебных заведениях, может быть, это будет и при воинских частях. Но я не хочу сейчас об этом говорить, я хочу сказать, что дети будут проходить обучение. Просто нужно будет проходить обучение, чтобы вы четко понимали, что к 25 или 27 годам мы готовим человека, что он будет со знаниями, с теориями, будет знать не только, как рыть окопы лопатами, а будет знать все виды оружия. Поэтому это важно, чтобы была теория и практика, и стрелять умели. Такие нововведения мы планируем", - добавил он.

В последнее время в украинских СМИ и соцсетях активно обсуждается подготовка законопроекта о новых правилах мобилизации. Документ находится в стадии разработки и еще не поступал на регистрацию в парламент. Вокруг предлагаемых в нем инициатив, о которых сообщали СМИ со ссылками на свои источники, а также депутаты Рады, уже возникло множество дискуссий. В частности, известно, что планируется сократить перечень лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточить правила воинского учета и снизить с 27 до 25 лет возраст подлежащих мобилизации. Также планируется ввести базовую военную подготовку при всех учебных заведениях.