NYT: Россия завладела инициативой на большей части поля боя на Украине

Газета отмечает, что Россия добивается успехов на поле боя в тяжелый момент для правительства Украины, когда предоставление пакетов военной и финансовой помощи было заблокировано из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. Такое мнение выразила газета The New York Times.

Как пишет издание, последние продвижения российских войск в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Бахмутом и Марьинкой свидетельствуют о том, что Россия "решительно завладела инициативой" на большей части поля боя на Украине.

The New York Times отмечает, что Россия добивается успехов на поле боя в тяжелый момент для правительства Украины, когда предоставление пакетов военной и финансовой помощи было заблокировано из-за политической нестабильности в США и в Евросоюзе.

"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается", - приводит газета слова заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева. - Без американских боеприпасов мы начинаем терять территории, с трудом завоеванные этим летом".

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.