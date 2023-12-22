СБ ООН принял гуманитарную резолюцию арабских стран по Газе

За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа, передает корреспондент ТАСС.

За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее.

Документ, авторами которого выступили Египет, ОАЭ и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать улучшению условий для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. В проекте резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав через контрольно-пропускные пункты, облегчить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Резолюция призывает к немедленному освобождению всех заложников.

В ней "решительно осуждаются любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты". Однако в документе не упоминается в этом контексте радикальное палестинское движение ХАМАС.

Изначальная версия проекта была значительно скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. Вместо этого теперь в документе говорится о "назначении старшего координатора по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам", который должен "создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу". Помимо этого, формулировка с "призывом о немедленном прекращении боевых действий" была заменена призывом к "экстренным шагам <...> для создания устойчивого режима прекращения боевых действий". Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.