Генсек ООН заявил, что израильско-палестинский конфликт распространяется за пределы Газы

Антониу Гутерриш отметил, что Западный берег реки Иордан уже "достиг точки кипения"

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что израильско-палестинский конфликт уже распространяется за пределы сектора Газа.

"Распространение [конфликта] уже происходит", - сказал он, выступая перед журналистами.

Гутерриш подчеркнул, что Западный берег реки Иордан уже "достиг точки кипения", огонь ежедневно ведется на "голубой линии" между Ливаном и Израилем, а удары йеменских мятежников-хуситов по кораблям в Красном море могут негативно повлиять на глобальные цепочки поставок.

"За пределами региона конфликт порождает поляризацию общества, разжигает ненависть и экстремизм. Все это представляет собой значительную и растущую угрозу глобальному миру и безопасности", - предупредил Гутерриш.