Генсек ООН разочарован, что Израиль ставит под вопрос двухгосударственное решение

Антониу Гутерриш заявил, что такая позиция делает невозможным безопасное будущее для Израиля

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне разочарован заявлениями Израиля, который ставит под сомнение двухгосударственное решение ближневосточного конфликта.

"Что касается долгосрочных перспектив, я чрезвычайно разочарован комментариями высокопоставленных израильских чиновников, которые ставят под вопрос двухгосударственное решение", - сказал Гутерриш, выступая перед журналистами. Он убежден, что такая позиция делает невозможным безопасное будущее для Израиля.

"Как бы сложно это ни казалось сейчас, двухгосударственное решение в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями является единственным путем к устойчивому миру. Любое противоположное предложение отрицает права человека, достоинство и надежды для народа Палестины, а также разжигает ярость, которая отзывается далеко за пределами Газы", - отметил Гутерриш.