Херш считает, что США взорвали "Северные потоки", чтобы повлиять на ФРГ

Германия воспринималась администрацией президента США Джо Байдена как слабое звено в коалиции поддержки Украины, заявил американский публицист Сеймур Херш

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" была ориентирована против Германии, которая воспринималась администрацией президента США Джо Байдена как слабое звено в коалиции поддержки Украины. С таким утверждением выступил американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

"Время, которое выбрал Байден, по-видимому, было нацелено на канцлера [Германии Олафа] Шольца. Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность - в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией", - написал Херш в статье, опубликованной на онлайн-платформе Substack.

Журналист также отметил, что подготовка к диверсии началась "за недели" до начала российской специальной военной операции на Украине. "[Первоначальной] целью было убедить российского президента Владимира Путина не вторгаться. Когда вторжение, несмотря публичные угрозы уничтожить трубопровод <...>, все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца", - добавил Херш.

8 февраля Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.