Немецкий журналист заявил, что в Киеве не видят шансов на новые попытки наступления ВСУ

Пауль Ронцхаймер отметил, что пообщался с министром обороны Рустемом Умеровым и другими чиновниками, после чего понял, что их заявления все меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется на пресс-конференциях

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве не видят шансов на новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время. Такое мнение высказал немецкий журналист, заместитель главного редактора газеты Bild Пауль Ронцхаймер.

"Мои три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны [Рустемом] Умеровым и рядом других чиновников и военных, показали мне, в частности, одну вещь: заявления чиновников все меньше и меньше совпадают с картиной, которая официально рисуется на пресс-конференциях или в интервью, в том числе недавно у [президента Украины Владимира] Зеленского", - написал Ронцхаймер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Те, кто говорил не под запись, очень четко обозначали основные проблемы: боеприпасы, призывники, растущее российское давление. По крайней мере на данный момент они едва ли видят шансы на украинские попытки наступления", - констатировал журналист. При этом Ронцхаймер заметил, что ряд официальных лиц сообщил ему, что если так будет продолжаться, то время начнет играть явно в пользу России. По их мнению, "2024 год станет решающим".

"Украинские чиновники должны четко и публично говорить, что происходит, иначе ничего не поможет. И Европе, а особенно Германии, в следующем году придется взять на себя больше, а не меньше ответственности", - резюмировал он.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.