Сенатор США заявил, что правительство потратило за год $900 млрд на сомнительные расходы

Большая часть неразумных, по мнению Рэнда Пола, трат приходится на процентные выплаты по госдолгу Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Соединенных Штатов потратило в уходящем году порядка $900 млрд из средств налогоплательщиков на сомнительные статьи расходов. Такие оценки содержатся в опубликованном в пятницу ежегодном докладе сенатора Рэнда Пола (республиканец, от штата Кентукки).

Большая часть неразумных, по мнению сенатора, трат ($659 млрд) приходится на процентные выплаты по государственному долгу США. Рэнд отметил, что американский госдолг вырос в 2023 году на $4 трлн и составляет $34 млрд. $236 млрд было выплачено американской администрацией в качестве грантов "не тем людям, в неверном объеме или на ошибочных основаниях".

"На фоне того, как Конгресс тратит средства на поощрение своих любимых индустрий и проектов, связанных с домашними животными, американские налогоплательщики вынуждены оплачивать это за счет рекордно высокой инфляции и ужасающих процентных ставок", - отметил законодатель.

Как следует из его доклада, порядка $33,2 млн было потрачено Национальными институтами здравоохранения США, входящими в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб, на содержание в штате Южная Каролина обезьян, предназначенных для проведения научных экспериментов. Около $6 млн Агентство США по международному развитию (USAID) потратило на развитие туристических проектов в Египте.

Порядка $2,7 млн Национальные институты здравоохранения США выделили Технологическому институту штата Джорджия, которые затем якобы передали часть из них ученым в Санкт-Петербурге. Как следует из доклада сенатора, российские ученые проводили операции на мозге у кошек, а затем анализировали их возможность ходить по беговой дорожке. Сенатор отметил, что эти расходы относятся к 2021 году, но данные о них были опубликованы лишь по прошествии 12 месяцев.

Более $8 тыс. Министерство обороны США потратило на покупку аквариума для лобстеров, потеряв при этом свыше $100 млн из-за неправильного хранения газотурбинных двигателей и трансмиссий. Более $477 тыс. Национальные институты аллергических и инфекционных заболеваний США потратили на изучение обезьян, подвергнутых процедуре по смене пола. Телеканал Fox News отмечает, что доклад сенатора публикуется девятый год подряд.