Небензя заявил, что гуманитарная резолюция СБ ООН по Газе была выхолощена из-за США

Кроме того, постпред России при всемирной организации указал на второй пункт резолюции, в котором вместо формулировок про немедленное прекращение насилия "появилась двусмысленная фраза про призыв к сторонам "создавать условия для прекращения боевых действий"

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Представленная арабскими странами резолюция в Совете Безопасности ООН оказалась по сути выхолощенной из-за изменений, которые были внесены под давлением США. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Проект, который <...> выставлен на голосование, был изначально, по нашему мнению, весьма беззубый <...>. Под давлением США, которые фактически перехватили авторство и узурпировали работу над текстом, в кулуарах, на разных уровнях выкручивая руки регионалам, текст с каждой новой редакцией терял все больше и больше важных положений, - сказал он. В итоге та редакция, которая поставлена на голосование сегодня, оказалась до крайности выхолощенной, в том числе и в ОР4 (четвертом оперативном пункте резолюции - прим. ТАСС) по механизму, который был бы призван облегчить поставки гуманитарной помощи в Газу и обеспечить ее мониторинг".

Помимо этого Небензя указал на второй пункт резолюции, в котором вместо формулировок про немедленное прекращение насилия "появилась двусмысленная фраза про призыв к сторонам "создавать условия для прекращения боевых действий". "Коллеги, уничтожение, перемещение или выселение населения Газы - в циничном прочтении, а именно так это будет прочитано в Израиле, тоже создаст условия для прекращения боевых действий", - отметил глава российского диппредставительства.

В итоге Совет Безопасности ООН принял подготовленную арабскими странами резолюцию, направленную на улучшение условий и наращивание объемов доставки гуманитарной помощи в сектор газа. Документ состоит из 16 пунктов. В резолюции, в частности, содержится требование облегчить поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав через контрольно-пропускные пункты, облегчить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

Резолюция призывает к немедленному освобождению всех заложников. В ней "решительно осуждаются любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты". Однако в документе не упоминается в этом контексте радикальное палестинское движение ХАМАС.

Изменения в документе

Изначальная версия проекта была значительно скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. Вместо этого в документе говорится о предложении "назначить старшего координатора по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам", который должен "создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарных грузов в Газу". Помимо этого, формулировка с "призывом о немедленном прекращении боевых действий" была заменена призывом к "экстренным шагам <...> для создания устойчивого режима прекращения боевых действий".

Россия предложила поправку, которая возвращала в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.