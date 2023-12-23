Украинский телеведущий не стал возвращаться в страну после командировки в Брюссель

Генеральный директор "24 канала" Роман Андрейко отметил, что шокирован таким поступком сотрудника

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ведущий "24 канала" Алексей Печий решил не возвращаться на Украину после завершения саммита ЕС 14-15 декабря в Брюсселе, на который он получил аккредитацию.

"22 декабря стало известно, что экс-ведущий Алексей Печий решил сбежать из страны. Печий получил аккредитацию на саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря. Впрочем, после его завершения журналист и экс-ведущий "24 канала" не вернулся на Украину", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Генеральный директор телеканала Роман Андрейко отметил, что шокирован таким поступком журналиста, подчеркнув, что он "осознает последствия побега".

В свою очередь сам Печий назвал это решение сложным, обусловив свои действия изменением отношения к Украине на Западе, информировало украинское издание "Страна". Журналист утверждает, что, оставаясь в ЕС, он хочет внести свой вклад в "медиапродвижение украинской повестки".