Трамп поддерживает планы Израиля по уничтожению всего движения ХАМАС

Бывший президент США отметил, что у Израиля нет выбора

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Израиль должен уничтожить все радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Да, вам нужно избавиться от ХАМАС. Они [Израиль] должны это сделать. У них нет выбора. Люди уже забыли про 7 октября", - заявил 22 декабря Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что израильские спецслужбы готовятся выслеживать и убивать лидеров радикального палестинского движения ХАМАС по всему миру после того, как завершится военная кампания в секторе Газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что жестокость радикального палестинского движения ХАМАС не может считаться основанием для коллективного наказания палестинцев. Он отметил, что международное гуманитарное право не может применяться избирательно.