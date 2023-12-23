В аэропорту Алма-Аты задержали казахстанца, направлявшегося в зону боевых действий в Сирии

Мужчина ранее был судим за кражу, изнасилование и убийство

АСТАНА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали в аэропорту Алма-Аты ранее судимого гражданина республики, который планировал выехать в зону боевых действий в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"22 декабря 2023 года в аэропорту города Алматы при попытке вылета из страны Комитетом национальной безопасности задержан гражданин Казахстана, планировавший переправиться в зарубежные террористические центры", - говорится в сообщении.

Мужчина ранее был судим за кражу, изнасилование и убийство. "После освобождения из мест лишения свободы попал под влияние радикальной идеологии и принял решение выехать в зону боевых действий в Сирии для вступления в ряды террористических группировок. Он также подозревается в финансировании террористической деятельности", - пояснили в спецслужбе.

Проводится досудебное расследование по статье 258 уголовного кодекса "Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму".