СМИ: израильский военный погиб на границе с Ливаном

По информации пресс-службы армии еврейского государства, общее число погибших израильских военных с начала нового обострения ближневосточного конфликта составило 472

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели израильского солдата на границе с Ливаном, пишет газета Yedioth Ahronoth.

По информации издания, 19-летний сержант Амит Ход Зив, военнослужащий 71-го батальона 188-й бронетанковой бригады, погиб в результате обстрела со стороны Ливана, устроенного шиитской террористической организацией "Хезболлах". По данным пресс-службы ЦАХАЛ, общее число погибших израильских военных с начала нового обострения ближневосточного конфликта составило 472.