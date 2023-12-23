Число погибших турецких военных на севере Ирака увеличилось до шести

Ранее сообщалось о гибели трех турецких военнослужащих и четырех пострадавших

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Число турецких военнослужащих, погибших на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), увеличилось до шести. Об этом сообщило Минобороны Турции.

Нападение было совершено в пятницу вечером. Ранее сообщалось о гибели трех турецких военнослужащих и четырех пострадавших.

"Спасти трех из четырех военнослужащих, которые были ранены в результате нападения со стороны членов террористической организации и последующего боя, не удалось. Число погибших увеличилось до шести", - говорится в сообщении министерства. В нем отмечается, что к настоящему времени в регионе уничтожены семь курдских боевиков, операции по их преследованию продолжаются.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.

Минобороны Турции сообщило 21 декабря, что с начала года главным образом на севере Ирака и Сирии ликвидировано 2 120 боевиков РПК.