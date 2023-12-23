СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по целям в центральной части Газы

По информации Walla, израильские военно-воздушные силы также атаковали цели в других населенных пунктах в центральной части палестинского анклава, включая Дейр-эль-Балах

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по целям в городе Газа и других населенных пунктах в центральной части палестинского анклава, включая Дейр-эль-Балах. Об этом сообщил израильский новостной портал Walla.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.