В Индии осудили осквернение индуистского храма в США

Генеральное консульство страны в Сан-Франциско также призвало наказать вандалов

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство Индии в Сан-Франциско осудило осквернение индуистского храма Шри Сваминараян Мандир в городе Ньюарк, штат Калифорния, в США. Соответствующее заявление консульство разместило в соцсети Х (ранее Twitter).

В пятницу стало известно, что внешняя стена храма была исписана антииндийскими граффити, которые, предположительно, нанесли прохалистанские активисты - представители базирующейся в США группировки, которая выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан.

Индийское консульство осудило этот инцидент и обратилось к властям с требованием выяснить обстоятельства случившегося. "Этот инцидент задел чувства индийской общины. Мы потребовали от властей США быстрого расследования и принятия оперативных мер против вандалов", - указано в заявлении дипломатического представительства.

Правоохранительные органы Ньюарка уже начали расследование по факту вандализма.

Инцидент произошел на фоне сообщений о том, что власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов в США. Целью заговора был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Официальный Нью-Дели выразил тогда обеспокоенность этими сообщениями.

Федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к данному заговору. Гупта был задержан в Чехии 30 июня, и по утверждению американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника, имя и должность которого не раскрываются.